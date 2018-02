Britt Storms (36) vermist 06 februari 2018

De politie van Heist-op-den-Berg heeft in samenwerking met het parket een opsporingsbericht verspreid voor Britt Storms (36) uit Heist-op-den-Berg. De vrouw werd voor het laatst gezien in de nacht van 3 op 4 februari 2018 en heeft medische zorgen nodig. Ze verliet haar woning langs de Schrieksesteenweg. "Ze is vertrokken met haar wagen, een donkergrijze Hyundai met de nummerplaat 1-DAQ-730", luidt het in het opsporingsbericht. "Links achteraan de wagen is er een deuk in de koffer en bumper en er kleeft ook een sticker op de achterruit van 'PB musics'." Nog volgens het opsporingsbericht is de 36-jarige normaal gebouwd en is ze 1m68. "Ze heeft lang blond haar en blauwe ogen", aldus de politie.





Rode bloemen

Op het moment van haar verdwijning droeg ze vermoedelijk een zwarte stoffen broek en witte blouse. Ze zou ook een zwarte stoffen handtas met rode bloemen bij zich hebben. Zowel politie als parket vragen nu aan Britt zelf om contact op te nemen met haar familie of politie om hen gerust te stellen. Mensen met meer informatie kunnen terecht op het gratis tipnummer 0800/30.300. (TVDZM)