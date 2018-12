Brandweer rukt uit voor ongeval met Lijnbus Els Dalemans

15 december 2018

16u40 3

De brandweer rukte zaterdagnamiddag uit voor een ongeval op de Boudewijnlaan in Heist-op-den-Berg. Op de viaduct over het NMBS-spoorwegstation kwam het tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bus van De Lijn. De oorzaak is mogelijk een fout ingeschatte inhaalbeweging. De brandweer kwam ter plaatse om de rijweg deels af te sluiten, verkeer dat Heist-op-den-Berg in wou rijden moest een omleidingsweg volgen. Verkeer in de andere richting was nog wel mogelijk.