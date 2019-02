Brandje snel onder controle TVDZM

15 februari 2019

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag moeten uitrukken naar ’t kapmes in Booischot bij Heist-op-den-Berg. Er was brand uitgebroken in een serre achter een woning. Nog voor de aankomst van de brandweer kregen de bewoners het vuur al onder controle. De brandweermannen moesten enkel nog nablussen en controleren of alle vuurhaarden gedoofd waren. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand zal verder worden onderzocht. In de serre lagen tal van oude materialeren.