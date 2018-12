Brandje bij farmaceutisch bedrijf TVDZM

18 december 2018

De brandweer in Heist-op-den-Berg is dinsdagavond moeten uitrukken naar het Industriepark. Bij het farmaceutisch bedrijf MSD was er brand uitgebroken. Een brandpomp vatte omstreeks 17.00 uur vuur. Deze pompen worden maandelijks getest. Vermoedelijk was er olie in de motor terecht gekomen. De hulpdiensten kregen de brand snel onder controle. De vlammen doofden vanzelf, de brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er was geen schade aan het gebouw zelf. Er vielen ook geen gewonden.