Brand vernielt slaapkamer van woning TVDZM

05 februari 2019

17u15 1

Op de eerste verdieping van een woning langs de Oude Aarschotsebaan in Booischot (Heist-op-den-Berg) is een slaapkamer volledig vernield door een brand. De brand brak uit omstreeks 16 uur. Het waren de bewoners zelf die de brand hadden opgemerkt. Zij hadden een rookontwikkeling opgemerkt. Toen ze polshoogte gingen nemen, stond de slaapkamer op de eerste verdieping in lichterlaaie. Zelf blussen was niet meer mogelijk. De brandweer werd verwittigd en kreeg het vuur snel onder controle. In de rest van de woning was er wel rook- en waterschade. De bewoners kunnen in de woning blijven. Zij zijn momenteel bezig met verbouwingswerken in de woning en overnachten in een bijgebouw. Daar bleef de schade beperkt. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Vermoedelijk ligt een elektrisch vuurtje op de slaapkamer aan de basis van de brand. Niemand raakte gewond.