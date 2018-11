Brand vernielt loods van steigerbouw AMK Woning van zaakvoerder raakt ook beschadigd Tim Van der Zeypen

05 november 2018

06u30 16 Heist-Op-Den-Berg Een zware brand heeft vannacht een loods van steigerbouw AMK vernield. Ook de woning van de zaakvoerder liep schade op. Niemand raakte gewond.

Het was de zaakvoerder van de firma zelf die de brand had opgemerkt. De man woont boven de loods. “Hij had lawaai gehoord en ging kijken. Het was toen dat hij opmerkte dat de loods vol rook stond en achteraan links vlammen zag”, vertelt brandweerofficier Gert Creemers bij Hulpverleningszone Rivierenland. Zowel de brandweer als de politie van Heist-op-den-Berg kwamen ter plaatse. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de loods. “De brand beperkte zich tot een groot pak hout, dat gebruikt wordt om stellingen te bouwen”, gaat de brandweerofficier verder.

Veel schade

De vlammen waren snel onder controle maar de schade in de loods is behoorlijk groot. De brandweer moest een wand openbreken om de bluswerken te kunnen aanvatten. Volgens de hulpdiensten zorgde de hitte voor heel wat schade aan het plafond van de loods. “Zo is alle elektriciteit, verlichting en een deel van het plafond gesmolten”, luidt het nog. Zeker is nu al dat er vandaag niet gewerkt zal kunnen worden in de loods. In de woning van de zaakvoerder was er rookschade. De woning werd onbewoonbaar verklaard door de brandweer.

Oorzaak onbekend

De brandweermannen moesten nog uren nablussen. “Met een vorkheftruck moesten we de planken uit de loods halen om deze vervolgens buiten af te blussen”, besluit brandweerofficier Creemers. “Verder hebben we ook nog een lange tijd moeten ventileren.” De brand werd opgemerkt omstreeks 3.30 uur. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. De politie bracht het parket in Mechelen al op de hoogte. Zij zullen het labo en een branddeskundige ter plaatse sturen om de brand te onderzoeken. Door de bluswerken moest de straat worden afgesloten. Het verkeer op de industriezone moest tijdelijk een omleiding volgen.