Brand vernielt huis en tattoostudio van jong gezin 12 februari 2018

02u36 0 Heist-Op-Den-Berg Een felle brand heeft zaterdagnamiddag gewoed in een huis met tattoostudio langs de Heintjesstraat in Schriek. De bewoner liep brandwonden op. Zijn echtgenote en kindje bleven ongedeerd. Hun huis, de helft van een tweewoonst, is tijdelijk onbewoonbaar.

Bewoner Mathias F. was rond 14.30 uur in de garage slijpwerken aan een motor aan het uitvoeren, toen daar brand ontstond. Gensters zetten zijn garage en die van de buren in vlam. "Bij onze aankomst sloeg de brand al uit het dak van de aangebouwde garage", klinkt het bij de brandweer, die zowel vanuit de posten Heist als Putte ter plaatse snelde. "Waarschijnlijk heeft het vuur zich via een spleet in het dak doorgezet tot in de nok, wat de bluswerken voor ons bemoeilijkten." De twee garages brandden volledig uit. De aanpalende woning met tattoo- en piercingstudio Hardtail Tattoo van Mathias' echtgenote Audrey D.V. liep eveneens zware schade op. Mathias F. werd met brandwonden aan een arm en been naar het ziekenhuis overgebracht.





De brandweer kon wel vermijden dat het vuur zich naar de andere woonst doorzette. Die bewoners, eveneens een jong gezin met kindje, kwamen er met de schrik van af. Een Opel die naast de garage stond, kon nog tijdig worden verplaatst. De wagen liep door de hitte wel wat schade op. De vlakbijgelegen Gommerijnstraat tussen Tremelo en Heist-Goor bleef tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer.





Het getroffen pand grenst aan Café Lantaarnhof. Ook daar woedde precies negen jaar geleden al een zware brand. Naast de horecazaak werden toen ook enkele garages en drie wagens verwoest. (SPK)