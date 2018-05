Brand vernielt hoeve met rieten dak HOUTSKOLEN DIE LAGEN AF TE KOELEN NA BARBECUE WELLICHT OORZAAK ELS DALEMANS TIM VAN DER ZEYPEN

07 mei 2018

02u32 0 Heist-Op-Den-Berg Een zware brand vernielde zaterdagavond in de Masheikedreef in Heist-op-den-Berg een hoeve met een rieten dak. De brandweer had meerdere uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. De bewoners konden ongedeerd ontkomen. De oorzaak is waarschijnlijk een barbecue die nog aan het afkoelen was.

De brand werd omstreeks 21 uur door buurtbewoners opgemerkt. De hulpdiensten werden meteen op de hoogte gebracht en kwamen massaal ter plaatse. "Bij aankomst hing er vooral erg veel rook en was er nog maar weinig vuur te zien. Typisch voor een brand aan een woning met rieten dak", legt brandweerofficier Ronny Orlians van de hulpverleningszone Rivierenland uit. "De brand woedt binnenin en zet zich daar ook verder."





Veel rook

Hulpdiensten vatten de bluswerken onmiddellijk aan maar hadden heel wat moeite om de brand onder controle te krijgen. "Langs binnen blussen was ook geen optie. In de woning hing te veel rook en de hitte was te groot", aldus de brandweerofficier. Daarom vorderden de hulpdiensten zo snel mogelijk een grote kraan op. "Om het riet op de grond open te trekken en het vuur zo te doven", zegt Orlians. Verschillende brandweerposten uit de zone waaronder die van Putte en Mechelen kwamen ter plaatse. Naar schatting waren er een dertigtal brandweermannen in de weer om de brand zo snel mogelijk geblust te krijgen.





Gewekt door buren

Bij de brand vielen geen gewonden. De hoeve wordt bewoond door twee mensen. "Zij hadden hun huis bij onze aankomst al veilig kunnen verlaten", klinkt het nog bij de hulpdiensten. Volgens omstaanders lagen ze op het moment dat de brand uitbrak te slapen. Zij werden gewekt door buren die de brand kort daarvoor hadden opgemerkt.





Via sociale media werd gevraagd aan buurtbewoners uit Heist-op-den-Berg en Putte om ramen en deuren gesloten te houden. De schade aangericht door de vlammenzee is bijzonder groot. "Er is veel rook- en waterschade, maar ook de stabiliteit van het dak kwam in gevaar", besluit de brandweerofficier. Overdag werd de schade pas echt zichtbaar. De woning werd enkele jaren geleden opgebouwd in Heist-op-den-Berg nadat die in Oost-Vlaanderen werd afgebroken. Het zou gaan om een woning van meer dan 150 jaar oud. De woning werd onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen elders opgevangen worden.





Na de bluswerken werd de omgeving verzegeld. De politiezone van Heist-op-den-Berg lichte het parket in om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het labo en een branddeskundige kwam ter plaatse. Vermoedelijk ontstond de brand door een barbecue. "De bewoner had in de buurt van een bijgebouw de houtskolen uitgekapt om af te koelen. Vermoedelijk is er door die hitte een brand ontstaan die oversloeg naar de woning", vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.