Brand in container op bedrijventerrein 20 maart 2018

De brandweerzone Rivierenland is gisteren moeten uitrukken naar de Schoorstraat. Op een bedrijventerrein was er brand ontstaan in een papiercontainer. De brand werd opgemerkt rond 15 uur. Hulpdiensten snelden ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Volgens de hulpdiensten bleef de schade aan de gebouwen naast de afvalcontainer niet beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend en wordt verder onderzocht door de politiezone Heist-op-den-Berg. Zeker is wel dat de brand ontstond aan de achterkant van de container. (TVDZM)