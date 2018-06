Braderie wordt 'langste voetbalstraat in regio' VERENIGINGEN EN HORECAZAKEN PLAATSEN SCHERMEN VOOR WK ANTOON VERBEECK

21 juni 2018

02u39 0 Heist-Op-Den-Berg Dezer dagen kan je moeilijk aan de WK-gekte ontsnappen, ook niet op de jaarlijkse braderie in Heist-op-den-Berg. Verschillende verenigingen en horecazaken zullen dit weekend tijdens de braderie de wedstrijden uitzenden aan hun standje. "We worden zo de langste voetbalstraat van de regio."

Op vrijdag, zaterdag en zondag palmt een mix van handelaars, verenigingen en kermiskramers de Bergstraat en het Cultuurplein weer in voor de jaarlijkse braderie. De 45 jaar oude traditie lokt telkens zo'n 50.000 bezoekers naar het centrum van Heist-op-den-Berg.





Dit jaar krijgt organisator Bergstraatcomité wel te maken met het wereldkampioenschap voetbal en de concurrentie van talloze grote schermen in de buurt. "Je kan het ook zo zien: terwijl manlief op een groot scherm naar het voetbal gaat kijken, kan zijn vrouw ongestoord komen profiteren van de solden op onze braderij.





Na de match kunnen ze hier iets komen eten en nog een fijne avond beleven. We bekijken het dus positief", zegt Carl De Bie van het Bergstraatcomité.





Winning team

"Wie de WK-sfeer wil opsnuiven, kan trouwens ook op de braderie terecht. We gaan geen groot scherm hangen, maar verschillende verenigingen en cafés halen wel hun televisietoestel boven. De braderij is zo'n 850 meter lang, dus geloof me: er zullen genoeg mogelijkheden zijn om de wedstrijden van het WK te kunnen volgen. We worden dit weekend de langste voetbalstraat van de regio."





Naast de televisieschermen is dit jaar het aantal nieuwigheden op de braderie beperkt. "Om het in de voetbalsfeer te houden: 'never change a winning team'. De combinatie van de eerste zomersolden, een grote kermis, horeca, fuiven en standjes van verenigingen blijkt jaar na jaar een succes te zijn. In totaal zijn er 175 kramen, de maximumlimiet. Nieuw is dat het kermisgedeelte aan het torengebouw wordt uitgebreid met extra attracties. Het wordt ook de eerste braderie in de vernieuwde Bergstraat. De nieuwe asfaltlaag maakt de straat zeer aangenaam om over te wandelen."





"De braderie start zowel op vrijdag als zaterdag en zondag om 13 uur. Net als vorig jaar hebben we een einduur op het fuifgebeuren gezet. Om drie uur wordt de muziek afgezet, maar kan je wel nog steeds in de horecazaken terecht. Veertien veiligheidsmensen zullen vrijdag- en zaterdagnacht aanwezig zijn en de politie bijstaan. We raden bezoekers ook aan om zonder rugzak naar de braderie te komen", geeft De Bie nog mee.