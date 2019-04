Bouwbedrijf Mattijs ruilt na 87 jaar stationsbuurt in voor industriegebied: “Twee keer zoveel ruimte” Antoon Verbeeck

11 april 2019

14u46 1 Heist-Op-Den-Berg Bouwmaterialen en vloeren Mattijs uit Heist-op-den-Berg verlaat na 87 jaar de stationsbuurt voor een nieuwbouw langs het industriegebied aan de Knotwilgenweg. De huidige locatie aan de Oude Mechelbaan was te klein geworden. De verhuis staat gepland in het paasweekend.

Aan het roer van bouwbedrijf Mattijs staan Dirk Mattijs (59 jaar) en zijn zonen Wouter (33) en Lander (29). “Het familiebedrijf werd in 1932 opgericht door de nonkel van mijn grootvader”, zegt Lander. “De firma startte in de stationsbuurt waar ook tal van betonmaterialen geproduceerd werden, zoals welfsels, palen, regen en septische putten. Mijn grootvader nam het bedrijf over in 1974. Dertig jaar geleden nam mijn vader de zaak over en opende hij een nieuwe toonzaal langs de spoorweg aan de Oude Mechelbaan. Naast bouwmaterialen begonnen we ook vloer- en wandtegels te verhandelen.”

De toonzaal heeft ondertussen zijn beste tijd gehad en bovendien kan het bedrijf wel wat extra ruimte gebruiken. Hun nieuwe bestemming wordt de Knotwilgenweg. “De laatste jaren was het een uitdaging om onze eigen vrachtwagens en leveranciers te laden en te lossen en gelijktijdig ook klanten vlot verder te helpen op de beperkte ruimte die we beschikbaar hadden. Ook het vrachtverkeer in de drukke stationsbuurt was zeker niet ideaal”, legt Wouter uit. “ Het nieuwe bedrijfsterrein langs de Knotwilgenweg is dubbel zo groot als het oude en telt zo’n 16.000 m². De bouw van bureaus, toonzaal en magazijn startte in het najaar van 2017. Bureaus en toonzaal zijn 800 m² groot. Logistiek zal het allemaal dus makkelijker lopen. We zitten dichtbij de assen N10 en N15, in een specifieke KMO-zone. We hebben meer opslagruimte, en een grotere en nieuwe toonzaal.”

“We zijn blij dat we als door en door Heists bedrijf, in eigen gemeente kunnen blijven. Hoewel we ook ver van huis leveren, zijn de mensen met wie we handelen meestal mensen uit de Heistse regio”, vertellen de broers. “We kennen een lange Heistse historiek en zijn een vaste waarde. Al die tijd stonden en staan wij garant voor service, kwaliteit en vertrouwen. Met het vernieuwen van ons wagenpark de afgelopen jaren en de verhuis naar de nieuwe, grotere locatie zien we ons als groeiend bedrijf klaar om toekomstige uitdagingen aan te gaan.” Nu de site aan de Oude Mechelbaan vrijkomt, wordt de locatie door het gemeentebestuur opgenomen in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Samen met de voormalige Aldi-site in de Stationsstraat zou het binnengebied in de toekomst dienst kunnen doen voor kantoren, woongelegenheden en winkelfuncties.