Bouw zwembad dan toch van start 31 maart 2018

De gemeente gaat dan toch van start met de bouw van een zwembad ten zuiden van De Sporthal. Eerder was er nog sprake van dat het project voor jaren vertraging zou oplopen nadat een aantal buurtbewoners in beroep ging tegen de omgevingsvergunning. "Het Heistse gemeentebestuur maakt zich sterk dat het voor alle opmerkingen een afdoende oplossing kan bieden", luidt het in een persmededeling. Zo zou uit een studie blijken dat de waterhuishouding na aanleg van het bijhorende park veel beter zal zijn dan nu het geval is. De privacy zou gewaarborgd worden door groenbuffers. De voorbereidende werkzaamheden gaan op 9 april van start. Er komen een sportzwembad, een peuter- en kleuterzwemzone, een duikzone, glijbanen en een beperkte wellness. De bouw zal twee jaar in beslag nemen. (WVK)