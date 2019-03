Bouw van schoolgebouw De Hei start op 8 april Antoon Verbeeck

08 maart 2019

De startdatum van de bouw van een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool De Hei in Pijpelheide (Booischot) is bekend. Op 8 april start de aannemer met de werken. “Eind 2017 stelde het schepencollege het architectenbureau ‘Morgen Architectuur’ aan om een voorontwerp te maken voor de gemeentelijke basisschool in Pijpelheide. Het gaat om de realisatie van een nieuwbouw voor de lagere school met zes klaslokalen, een refter, een leraarslokaal, de nodige berging en een secretariaat. De huidige voorbouw van de school zal volledig gesloopt worden. Het nieuwe gebouw komt op de plaats van de voorbouw te staan. Het achterste deel van de school, waar de kleuterklassen en de sporthal gevestigd zijn, wordt behouden”, deelt schepen van Onderwijs Eddy Gorris (N-VA) mee. “Ondertussen werden de ontwerpplannen van het architectenbureau goedgekeurd en kunnen de werken 8 april starten. De bouw van dit project zal een jaar in beslag nemen.” De kosten worden geraamd op 2.157.492,66 euro inclusief btw. De afbraakwerken en de aanpassingen aan de omgeving zijn inbegrepen.

In eerste instantie wou het gemeentebestuur de huidige voorbouw renoveren en voorzien van een extra verdiep. Na enkele maanden werden de werken echter stopgezet omwille van vochtinsijpeling en stabiliteitsproblemen. Uiteindelijk koos de gemeente voor de komst van een nieuw gebouw.