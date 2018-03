Bouw 'De Bos' start nog deze maand 31 WONINGEN, 60 FLATS EN SUPERMARKT OP NIEUWE VERKAVELING ANTOON VERBEECK

14 maart 2018

02u28 0 Heist-Op-Den-Berg Group Deneve start op het einde van deze maand met de bouw van de verkaveling Domein De Bos, tussen de Boudewijnstraat en Bossestraat. Verkaveling Domein De Bos bestaat uit 31 woningen, 60 appartementen en een nieuwe verswinkel van Delhaize.

"De bouw van de supermarkt en de bovenliggende appartementen start op het einde van deze maand. Begin mei volgen de eerste wegenwerken. Bedoeling is dat deze eerste fase afgerond is tegen de zomer van 2019. Waarna we met de bouw van de woningen en de twee overige appartementsgebouwen kunnen starten. In 2020 zijn de bouwwerken afgerond", legt Wilfried Deneve uit.





Domotica

"We willen met deze verkaveling een zo breed mogelijk publiek aanspreken. De woonblok Amber Park is het paradepaardje van het domein en richt zich op investeerders of mensen die hun huis willen inruilen voor een appartement of penthouse. De appartementen hebben het E30-energiepeil en een aantal onder hen worden voorzien met domotica. Het gebouw New Hillside is dan weer een mix van één-, twee- en drieslaapkamerappartementen. De appartementen zijn ook ideaal voor één persoon of een koppel zonder kinderen. Alle appartementsgebouwen worden voorzien van een 'Bring me Box', een slimme brievenbus voor pakjes zeg maar. Met de 31 woningen op het domein mikken we dan weer op de gezinnen. Elke woning heeft zijn eigen oprit, één parkeerplaats en drie slaapkamers, met mogelijkheid tot uitbreiding naar vijf of zes slaapkamers. Het domein zal aangekleed worden met een groene zone met speeltuin."





Vlak bij centrum

De verkoop van de appartementen en woningen is al gestart. De prijzen van een woning starten bij 320.000 euro, voor een appartement tel je minstens 180.000 euro neer, exclusief BTW en bijkomende kosten. "Het aanbod is zeer verscheiden en daarom wordt er met geïnteresseerden altijd eerst een gesprek aangegaan, om te weten wat ze precies zoeken. Daarna stellen wij hen enkele mogelijkheden voor", zegt Deneve. "Wij verwachten veel van dit project. Het heeft verschillende troeven: de woningen, een verswinkel, veel groen, een speeltuin en dat op een boogscheut van het centrum. Hetzelfde geldt voor de gemeente Heist-op-den-Berg, dat met een ruim aanbod aan winkels, horecazaken en scholen, een uitgebreide culturele agenda en een ideale ligging, populairder wordt bij huisjesjagers. Aangezien er veel vraag is naar appartementen en woningen in Heist-op-den-Berg, maar het aanbod vrij beperkt is, zijn wij meer dan overtuigd van de slaagkansen van Domein De Bos." Meer informatie op www.domein-debos.be