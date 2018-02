Bouw 23 appartementen van start aan Mechelsesteenweg 09 februari 2018

02u55 12 Heist-Op-Den-Berg Vastgoedbureau Home 2000 uit Nijlen zal volgende maand starten met de bouw van 23 appartementen aan de Mechelsesteenweg (N15). Het bouwproject komt aan het kruispunt met de Collegestraat en Kasteelstraat, op een stuk grond dat dient als parking of als oefenterrein voor rijexamens.

"De residentie wordt gebouwd op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Collegestraat. We richten ons zowel op alleenstaanden als op gezinnen en ouderen", legt Jelle Van Assche van Home 2000 uit.





"Het gaat om 23 ruime appartementen met inkomhal, woonkamer, keuken, badkamer, wc, terras en twee of drie slaapkamers. Een ondergrondse autostaanplaats met berging is in de prijs inbegrepen. Kopers krijgen nog een inspraak in de afwerking van hun appartement. De bouw van de residentie zal ongeveer een jaar duren", vervolgt Van Assche.





De verkoop van de appartementen is gestart. De prijzen variëren van 220.000 tot 265.000 euro, exclusief btw en ereloon. (AVH)