Boerderij De Averegten krijgt in najaar opnieuw dieren (dankzij de hulp van Atheneum) Antoon Verbeeck

07 februari 2019

11u41 8 Heist-Op-Den-Berg De bioboerderij van provinciaal groen- en recreatiedomein De Averegten in Hallaar (Heist-op-den-Berg) krijgt opnieuw dieren. De provincie werkt hiervoor samen met GO! Atheneum Heist en Steunpunt Levend Erfgoed (SLE). In het najaar worden de eerste dieren, van schapen en varkens tot kippen en een ezel, op het erf verwacht.

De bioboerderij, beter bekend als de kinderboerderij, aan de Langendijk werd jarenlang gerund door een koppel en bezoekers van het domein konden er enkele dieren spotten. Sinds januari 2018 staat de boerderij echter leeg. In juli vorig jaar verkondigde de provincie dat de bioboerderij aan de Langendijk moet uitgroeien tot een plattelandshub. De eerste samenwerkingen voor deze doorstart zijn ondertussen een feit. “Het is duidelijk dat de momenteel leegstaande bioboerderij in De Averegten en de omliggende velden heel wat mogelijkheden bieden, zeker voor educatieve doeleinden”, stelt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen. “Dankzij een waardevolle samenwerking met Rurant werden afgelopen jaar mogelijke partners samengebracht. Een eerste partner in het project is gevonden in het Atheneum van Heist-op-den-Berg. De richting Landbouw zal in het tweede deel van dit jaar de eerste dieren op het domein plaatsen en verzorgen.”

Op termijn komen er twintig schapen, vier koeien, vijf varkens, honderd kippen, vijftien kalkoenen en een ezel, die de vossen moet weghouden van het pluimvee. “Voor de schapen en koeien is, vanuit samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed (SLE), gekozen voor erfgoedrassen die worden gefokt voor vleesproductie. Het zijn sterke, streekgebonden rassen die in de winter buiten kunnen blijven. Het pluimvee en de varkens verblijven enkel tijdens de lente en zomer buiten op het domein”, klinkt het.

“In augustus komen de eerste dieren naar De Averegten. Vanaf september zal er iedere dag wel minstens één klas actief zijn op de boerderij. Ook tijdens het weekend zullen onze leerlingen werken op de boerderij. Deze samenwerking is win-winsituatie: er komt meer leven op de kinderboerderij van De Averegten en onze leerlingen doen meer ervaring op”, reageert directeur Jan Reymenants van GO! Atheneum Heist.





De afdeling Agrobeheer van het Atheneum zal ook mee instaan voor het beheer van de graslanden en maaiwerken en andere onderhoudswerken. “Dit zal stapsgewijs geïmplementeerd worden, afhankelijk van de studierichtingen en aantal leerlingen. De werkploeg van De Averegten start alvast met het herstellen van enkele poorten en de omheining rond de weide. Aan de boerderij zelf gebeuren er kleinere herstellingen”, deelt de provincie mee. Na opstart van de samenwerking met het Atheneum kijkt de provincie op termijn uit naar andere samenwerkingsverbanden voor De Averegten. Dit zal ten vroegste in 2020 zijn.