BK Orgeldraaien komt naar Heist 30 augustus 2018

02u34 0 Heist-Op-Den-Berg Het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien zakt op zondag 23 september af naar Heist-op-den-Berg. Zowel hobbyisten als professionele draaiorgelspelers mogen deelnemen.

De organisatie is in handen van het Heistse gemeentebestuur in samenwerking met vzw MechaMusica, het Bergstraatcomité en de Ridders van de Orde van de Zwaan. "Aangezien het kampioenschap in zijn geboortedorp georganiseerd wordt, heeft ridder Paul Michiels een nieuw lied voor draaiorgel gecomponeerd. Het wordt officieel voorgesteld aan het publiek op 23 september", zegt Yves Panneels van MechaMusica. "Het evenement valt samen met de Herfstkoopdag van het Bergstraatcomité. In de voormiddag is er een brocantemarkt en daarna het Belgisch Kampioenschap. De kleinere draaiorgels staan langs de Bergstraat, Noordstraat, Binnenweg, Postweg en Neerweg. Op het kerkplein, het pleintje voor het Cultuurcentrum en in het parkje aan de Postweg worden de grotere orgels opgesteld."





Het kampioenschap vindt plaats van 14 tot 17.30 uur. De officiële prijsuitreiking is voorzien om 18 uur in de blauwe zaal van het Cultuurcentrum. Het BK werd eerder al georganiseerd in Lennik, Harelbeke, Dendermonde, Turnhout, Knokke-Heist en Maldegem. (AVH)