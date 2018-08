BizLocator zwengelt ondernemerschap aan 20 augustus 2018

De steden en gemeenten van de regio Rivierenland (het arrondissement Mechelen) zetten hun schouders onder bizLocator, een online marktplaats waarop makelaars, lokale overheden, intercommunales en vastgoedprofessionals bedrijfsvastgoed kunnen adverteren. Doel is het stimuleren van ondernemerschap. "Tot voor kort was er een gebrek aan gecentraliseerde communicatie rond professioneel vastgoed. Via bizLocator komt de ondernemer via enkele klikken in aanraking met zijn of haar ideale werkplaats", legt Els Cools, streekmanager bij IGEMO, uit. "Regio Rivierenland bestaat uit 13 steden en gemeenten, met elk hun eigen troeven. Door samenwerking bieden we de ondernemer een totaalpakket van mogelijkheden aan." BizLocator gaat officieel van start op 7 september. Tientallen steden en gemeenten in Vlaanderen stapten al in. (WVK)