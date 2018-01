Bijna 2.000 euro voor kansarmenorganisatie Den Draai 02u26 0 Foto RV

De voorbije weken organiseerden de basisschool van Hallaar en de ouderraad activiteiten om geld in te zamelen voor Den Draai, een Heistste vzw die zich op verscheidene vlakken inzet voor mensen die in kansarmoede leven. Tijdens het grootouderfeest stond er een collectebus waar oma's en opa's een vrije gift in konden stoppen. De laatste week voor Kerstmis organiseerden de kinderen op school zelf dansworkshops, is er een voetbaltornooi georganiseerd en er is voorgelezen en geknutseld. Zo kon de school 1.840,64 euro overmaken aan Den Draai.





(AVH)