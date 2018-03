Bibliotheek opent nieuwe jeugdafdeling met feest 12 maart 2018

02u40 0 Heist-Op-Den-Berg De bibliotheek van Heist-op-den-Berg vierde zaterdag de vernieuwde jeugdafdeling met een groot feest.

"Door er de polyvalente zaal aan toe te voegen, werd onze jeugdafdeling tijdens deze werken met de helft vergroot. Het geheel werd meteen ook stevig opgefrist: de muren kregen een likje verf, de vloer is nu vrolijk felgroen, de rekken zijn vernieuwd... Dit bibliotheekgebouw dateert uit 1995, dus een opknapbeurt voor onze kleinste lezertjes mocht wel", zegt Elfi Ceulemans van de Heistse bib. "De jeugdafdeling werd opnieuw geopend met aangepaste activiteiten: geen saaie receptie, maar een feestelijke inhuldiging met piñata's, een bibspeurtocht op tablet, en een 'poëtisch kapsalon' waar iedereen - klein én groot - een gek, grappig, eigenaardig, feestelijk, kunstzinnig of donzig kapsel aangemeten kreeg. We organiseerden ook vertelmomentjes en sloten af met een theatervoorstelling."





(EDT)