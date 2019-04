Bezwaren tegen nieuw zwembad naar de prullenmand Antoon Verbeeck

11 april 2019

16u15 2 Heist-Op-Den-Berg De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bezwaren van enkele buren van het nieuwe zwembad in de Lostraat van tafel geveegd. De buurtbewoners vrezen onder andere waterschade en mobiliteitshinder, maar de Raad geeft hen nu ongelijk. De openingsdatum van het zwembad staat gepland in het voorjaar van 2020.

Vier buren en de fitnesszaak Heistse Gym uit de Lostraat hadden een procedure gestart tegen de bouw van het zwembad. De partijen haalden argumenten aan als mobiliteits- en privacyhinder en wateroverlast. De zaakvoerders van de gym waren er dan weer niet mee opgezet dat het nieuwe zwembad een fitness zal huisvesten. Toen in april vorig jaar de bouw van het zwembad officieel van start ging, vroegen de buren bij hoogdringendheid de schorsing van de bouwvergunning aan. De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in kort geding was uiteindelijk voordelig voor de gemeente. Vorige maand kwam er een definitief vonnis, en opnieuw trok de gemeente aan het langste eind. “Zoals we hadden verwacht is de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor ons positief. De Raad hield rekening met het algemeen belang en heeft de klacht ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Alle procedures die de buurtbewoners tegen de bouw van het zwembad zijn gestart, zijn definitief van de baan. De vergunning wordt niet vernietigd. De beslissing om vorig jaar met de bouw te starten, ondanks de lopende bezwaren, bleek de juiste te zijn”, zegt Carl Verelst (CD&V), directeur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).

“Het lag in de lijn van de verwachtingen. De bouw van het zwembad is vergevorderd. Men gaat het nu niet meer afbreken”, reageert Annemie Du Bin, één van de buren die de procedure was gestart. “Hopelijk houdt de gemeente alsnog rekening met onze opmerkingen en maken ze het ons niet te moeilijk.” De vier buren en de fitnesszaak kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De vijf partijen worden vertegenwoordigt door een raadsman, maar die kreeg het vonnis nog niet in de bus. “Of er nog een beroep volgt, durf ik nu nog niet te zeggen. Ik wens eerst te overleggen met mijn advocaat, maar die weet dus officieel nog van niets.”

Het nieuwe zwembad, dat gerealiseerd wordt door de private partner Sportoase, wordt een zwemparadijs met een sportbad, een instructiebad, een kleuterzone, glijbanen en een wildwaterbaan. Daarnaast is er ook ruimte voor een fitness, wellness, brasserie en een lokaal voor groepslessen. “De bouw van het zwembad verloopt momenteel volgens plan. De ruwbouw is volop aan de gang en de betonnen constructie is klaar. De glijbanen zijn gedeeltelijk al geplaatst. Bij deze nodig ik iedereen uit om op zondag 19 mei een kijkje te komen nemen. De werf van het zwembad wordt dan opengesteld voor publiek in het kader van Open Wervendag”, besluit Verelst.