Bewoner naar ziekenhuis na brandje in tuinhuisje 03 augustus 2018

De brandweerzone Rivierenland is gistermiddag moeten uitrukken naar de Bevelsesteenweg. Op het kruispunt met de Lievestedestraat vatte een tuinhuisje vuur. De bewoner ademde te veel rook in en werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Hij moest extra zuurstof toegediend krijgen. De brand woedde hevig, maar de brandweermannen kregen het vuur snel onder controle. Het tuinhuisje raakte vernield, ook bij de aanpalende garage was er schade. In de woning was er rookhinder. De brand ontstond vermoedelijk bij het steriliseren van groenten. Daarbij ging het vermoedelijk mis met een gasvuurtje dat hij hiervoor gebruikte.





(TVDZM)