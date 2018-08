Betonplaten straten krijgen grondige opknapbeurt 10 augustus 2018

02u40 0 Heist-Op-Den-Berg De Groep Vanhoeyveld uit Boortmeerbeek zal de komende maanden een aantal straten op het grondgebied van Heist-op-den-Berg een opknapbeurt geven. Het gaat zowel om lokaal herstel van betonplaten als het oppersen van betonplaten.

"Zoals ieder jaar hebben we een aantal straten geselecteerd waar we herstellingen zullen uitvoeren aan de betonwegen. Het dossier werd reeds aanbesteed en de Groep Vanhoeyveld werd weerhouden. Volgende week zitten we met de aannemer samen om de planning en een juiste aanvangsdatum te bespreken", deelt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld) mee. Het bedrag van aanbesteding? 358.846,25 euro, inclusief de 21 procent btw.





In een twintigtal straten worden enkele betonplaten opnieuw hersteld. De grootste herstellingen gebeuren in de Kapelstraat, Pachterslei, Grasheideweg, Heistsebaan en de Rozendaelstraat, tussen Groenhoek en Kleine Hooiweg. Daarnaast wordt er ook gewerkt in onder andere de Schrieksesteenweg, Hulshoutsesteenweg, Heistse Hoekstraat, Werftsesteenweg en Isschotweg. In zeven straten staat het oppersen van een aantal betonplaten op de agenda: de Pachterslei, Kapelstraat, Klokputten, Bernum, Rozendaelstraat, Wiekevorstsesteenweg en Gommerijnstraat. (AVH)