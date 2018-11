Bestuurster die ongevallen veroorzaakte was onder invloed van drugs TVDZM

26 november 2018

16u30 0 Heist-Op-Den-Berg De vrouw, die zondagavond betrokken was bij een reeks verkeersongevallen in Heist-op-den-Berg bleek onder invloed te zijn van drugs. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

De vrouw reed zondagavond omstreeks 19.30 uur op de Herentalsesteenweg vanuit Wiekevorst in de richting van Heist-op-den-Berg. Plots ging het mis en botste de autobestuurster tegen een tegenligger. “De vrouw pleegde vluchtmisdrijf en reed ondanks de aanrijding verder”, vertelt Kim Bastiaens van de politiezone Heist-op-den-Berg. Vervolgens reed de vrouw verder via de Boudewijnlaan naar de Mechelsesteenweg. Ter hoogte van café De Kosmonaut kwam het tot een nieuwe aanrijding. “Hierbij waren naast de vrouw nog twee andere tegenliggers betrokken”, gaat politiewoordvoerster Bastiaens verder. Deze keer wou de vrouw opnieuw vluchten maar kwam het tot een conflict tussen de vrouwelijke autobestuurster en een van de inzittenden van de aangereden wagens. “Bij de aanrijdingen raakten uiteindelijk twee mensen gewond. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis”, besluit Bastiaens. Uit de eerste vaststellingen van de politie bleek dat de vrouwelijke autobestuurster onder invloed was van drugs. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal de vrouw zich voor het rijden onder invloed alsook de verkeersongevallen met vluchtmisdrijf moeten gaan verantwoorden voor de politierechtbank in Mechelen. Ze riskeert naast een geldboete ook nog een bijkomend rijverbod. Het onderzoek naar de omstandigheden wordt verder gezet.

