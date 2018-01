Bestelwagen knalt tegen gevel 02u34 0

Een bestuurder is maandagochtend met zijn bestelwagen tegen een gevel beland op de Schrieksesteenweg in Heist-op-den-Berg. In plaats van de stoppen op een T-kruispunt reed hij rechtdoor om tegen de gevel en raam van het parochiesecretariaat tot stilstand te komen. De brandweer kwam ter plaatse om het gat te dichten, maar het gebouw moest niet worden gestut. De bestuurder raakte niet gewond, zijn voertuig kon omwille van een kapotte radiator niet meer rijden. De bovenverdieping van het gebouw wordt bewoond. (WVK)