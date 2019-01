Berta is met 105 jaar oudste inwoner van Heist (en ze woont nog thuis!!) Antoon Verbeeck

16u41 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-Goor werd vandaag de verjaardag gevierd van de oudste inwoner van Heist-op-den-Berg. Euphania ‘Berta’ Vonckx mocht vandaag maar liefst 105 kaarsjes uitblazen. Opvallend: Berta woont nog steeds thuis.

“Uiteraard heeft mijn moeder nog zorg nodig, maar ik denk dat er weinig senioren in Heist zijn die iedere dag zo in de watten worden gelegd. Een van haar kleinzonen is huisdokter en komt elke donderdag langs. Met de kinderen blijven we hier om de beurt slapen om een oogje in het zeil te houden”, vertelt dochter Agnes, een van de zeven kinderen van Berta. Daarnaast heeft Berta ook 16 kleinkinderen en 27 achterkleinkinderen. “Ondanks haar leeftijd kan ons moeder nog altijd genieten van lekker eten. De verjaardagstaart heeft haar gesmaakt en ook een glaasje champagne slaat ze niet af. Als het niet met haar goesting is, laat ze het ons wel weten.”

Berta moet met haar 105 jaren op de teller zowat de oudste Heistenaar ooit zijn. “Op ‘t Goor is alvast er nog nooit iemand geweest met die leeftijd”, is de familie overtuigd. De vrouw was heel haar leven huisvrouw. Haar man Jozef was directeur van de melkerij in Heist-Goor en overleed in 1989.