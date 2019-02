Bert vertelt anekdotes over plaatjes uit de Kringwinkel: “Het verhaal achter de plaat spreekt me aan” Theatervoorstelling ‘Plaatjes uit de Kringwinkel’ gaat zaterdag in première Antoon Verbeeck

21 februari 2019

16u22 0 Heist-Op-Den-Berg De 37-jarige Bert Blommen uit Booischot (Heist-op-den-Berg) trekt de komende maanden langs Vlaamse theaterzalen met ‘Plaatjes uit de Kringwinkel’. Samen met Jan De Smet brengt hij een voorstelling vol onbekende hits, grappige anekdotes en livemuziek, en dat met plaatjes uit de Kringwinkel als inspiratiebron. Met zo’n 6.000 platen in huis had hij alvast keuze te over.

Drie jaar geleden ontstond de Facebook-pagina ‘Plaatjes uit de Kringwinkel’, een allegaartje van lp’s en singles die Bert op de kop kon tikken in de Kringwinkel of op de rommelmarkt. Die fascinatie voor oude platen is ondertussen uitgegroeid tot de rubriek ‘De Platenkast’ voor het één-programma ‘Iedereen Beroemd’ en een theatervoorstelling. “Mijn vrouw gaat graag naar de Kringwinkel en op een gegeven moment ben ik daar in de platenbakken beginnen te zoeken. Het viel me op dat ik van verschillende artiesten en nummers nog nooit gehoord had. Uit interesse nam ik enkele van die platen mee, vooral afgaande op de hoes van de plaat en de naam van het nummer of artiest. Heel bekende artiesten zoals Will Tura liet ik liggen. Ondertussen heb ik zo’n 6.000 platen in huis”, vertelt Bert, muzikant en freelancer in de televisiewereld.

“Het verhaal achter die onbekende artiesten en platen sprak me aan en voor de lol ben ik de artiesten gaan opzoeken. Dat begint met het intypen van een naam in Google en eindigt soms met een leuk verhaal. Er kruipt wel wat opzoekingswerk in. Ik bel rond, stuur mailtjes of ga ter plaatse. Zo vond ik bijvoorbeeld maar weinig info over de artiest André Romano. Ik plaatste zijn plaat op Facebook en als reactie kreeg ik door dat de man in Koningshooikt zou wonen. Met zijn plaat onder de arm trok ik richting het plaatselijke dorpscafé. Een tijdje later stond ik in zijn living. Het is constante zoektocht, en uiteraard loopt er soms een spoor dood, maar dat maakt het net fijn om te doen. Je weet nooit wat je te horen gaat krijgen.”

Met Jan De Smet, zelf een verwoed verzamelaar van platen, vond Bert een ideale compagnon voor zijn theatervoorstelling. “Voor de oudere generaties zijn de platen nostalgie, voor de jonge garde is het dan weer cult. De theatervoorstelling is dus interessant voor alle leeftijden”, legt Bert uit. “Er komt ook de nodige dosis humor aan te pas. In de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 zijn er heel wat platen met de gekste namen uitgebracht, van ‘Janet, wie heeft mijn kieken opgefret’ tot ‘Mijn Joanna is dolzot van banana’. Het is zeker niet mijn bedoeling om te spotten met deze artiesten. Ik behandel elke plaat met respect. Vaak kunnen de artiesten zelf lachen met hetgeen ze destijds op plaat hebben gezet. Die dosis humor kom je spijtig genoeg nog maar weinig tegen op hedendaagse albums.”

De voorstelling gaat deze zaterdag in première in Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist. Niet alleen een thuismatch voor Bert maar ook de uitgelezen plaats om het over unieke platen te hebben. “Heist-op-den-Berg kwam in mijn zoektocht naar anekdotes vaak terug. Daar zitten de voormalige Heistse recordlabels Monopole en Rainbow Records, die destijds heel actief waren, voor iets tussen. Zoals een artiest me ooit zei: Heist was in de jaren ‘70 het Memphis van Vlaanderen.” Voor tickets en meer informatie over de voorstellingen surf je naar www.garifuna.be of www.bertblommen.be