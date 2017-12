Berkenhof krijgt 'smiley' voor keuken 03u04 4

De keukenploeg van woonzorgcentrum Berkenhof heeft een 'smiley' ontvangen van de Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Dit label is een bewijs dat het woonzorgcentrum voldoet aan de strenge normen van het agentschap. Een 'smiley' wordt uitgereikt voor een periode van drie jaar en is het resultaat van een strenge audit. Sinds de opstart van dit controlesysteem is WZC Berkenhof er telkens in geslaagd bij een herkeuring een nieuwe toekenning te krijgen. "We mogen trots zeggen dat wij bij de eersten in de sector van de grootkeukens zijn die voor de vierde maal op rij dit label wereldkundig mogen maken. (AVH)