Bergstraatcomité geeft aannemer duim omhoog 05 juni 2018

02u48 0

Het Bergstraatcomité is opgetogen over het vlotte verloop van de werken in de winkelstraat. De rijbaan werd onlangs geasfalteerd met een okergele afwerkingslaag. "Wij zijn opgetogen over de duidelijke communicatie van projectleider Mario Michiels van de firma Colas Belgium. Ook de technische dienst en schepen volgden de werken nauwkeurig op en hielden het Bergstraatcomité stipt op de hoogte", deelt het comité mee. "Ondanks de tegenslagen met de asfaltcentrale, die stuk ging toen de gele kleur gemaakt moest worden, heeft de firma Colas Belgium al het mogelijke gedaan. Zo werd er extra mankracht ingezet en werd er ook op feestdagen doorgewerkt. Hierdoor werden de asfaltwerken al binnen de helft van de afgesproken termijn afgewerkt. De handelaars zijn dan ook zeer tevreden." (AVH)