Bende voor rechter na overval

op juwelier Clem Vercammen Leden riskeren zware celstraffen Tim Van der Zeypen

26 november 2018

13u15 0 Heist-Op-Den-Berg Tien leden van een internationale dievenbende riskeren celstraffen tussen één en vier jaar. De bende had het voornamelijk op juweliers gemunt, maar werd opgerold nadat de politiezone Heist twee verdachten had ingerekend na een overval op juwelier Clem Vercammen in de Bergstraat.

Ruim twee jaar nadat de twee overvallers werden gearresteerd, stonden nu ook hun kompanen voor de rechter. In totaal moesten tien mannen zich verantwoorden. Ook de twee bendeleden die vorig jaar nog een veroordeling van vijf jaar kregen voor de overval op juwelier Clem Vercammen. “Er bleek veel meer aan de hand te zijn”, aldus de openbaar aanklager. “Uit telefoontaps bleek dat alle tien verdachten samenwerkten als een grote criminele organisatie.” Volgens het onderzoek konden er zelfs een tiental overvallen uit Frankrijk gelinkt worden aan de tien.

Uitvoerder en ondersteuning

De structuur was duidelijk. Naast leider David K. waren er drie uitvoerders. Zij pleegden de overvallen en werden logistiek ondersteund door zes anderen. “Zij stonden in voor het verzamelen van munitie voor de wapens die gebruikt werden bij de overval, alsook voor de voertuigen waarmee ze konden vluchten”, aldus het openbaar ministerie. Er was ook sprake van een ‘slapende cel’. “Er waren enkele verdachten die niet actief waren op het moment van de overvallen, maar wel gewekt konden worden als er dringend voertuigen of munitie nodig waren”, klonk het.

Extra straf

Bij de huiszoekingen troffen speurders heel wat juwelen aan. Het prijskaartje hing er vaak zelfs nog aan vast. Van alle verdachten lieten vier verstek gaan, onder hen ook een van de uitvoerders die betrokken was bij de overval op juwelier Clem Vercammen. Hij kreeg hiervoor al een celstraf van vijf jaar effectief, maar het parket eisteeen bijkomende straf van twee jaar. Alle andere verdachten riskeren celstraffen van één tot vier jaar effectief.

Een vonnis in de zaak volgt midden december.