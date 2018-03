Bende terroriseerde hele regio 30 maart 2018

- 18/05/2012: Ramkraak in Press Shop, Itegem. Buit: euro6.000 aan sigaretten





- 27/08/2012: Ramkraak in 't Bareeltje, Putte.





- 27/08/2012: Poging tot ramkraak in Press Shop, Itegem.





- 31/08/2012: Opnieuw ramkraak in 't Bareeltje, Putte.





- 21/09/2012: Derde ramkraak in 't Bareeltje, Putte.





- 25/09/2012: Ramkraak in Press Shop, Itegem. Buit: opnieuw euro6.000 aan sigaretten.





- 27/09/2012: Ramkraak in Multishop in Beerzel (Putte)





- 25/10/2012: Met een bijl wordt het raam van krantenwinkel 't Bareeltje aan diggelen geslagen.





- 30/11/2012: na een feestje omdat het winnende lotto-biljet er werd verkocht, is het opnieuw prijs in krantenwinkel Multishop (Beerzel)





- 7/02/2013: enkele maanden voordat de plaag stopt, viseren ze een derde en laatste keer krantenwinkel Multishop. In totaal gingen de daders vandoor met naar schatting euro30.000 (TVDZM)