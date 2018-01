Belgisch veldritkampioen Jarno Bellens gevierd door fans 02u39 0 Foto Stefan Van De Weyer Belgisch veldritkampioen Jarno Bellens werd feestelijk ontvangen. Heist-Op-Den-Berg Zo'n 200 supporters hebben veldrijder Jarno Bellens feestelijk ontvangen in café Bij Paula in Tremelo. De wielrenner uit Heist-op-den-Berg werd in Koksijde Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren. Grote fans hadden in het supporterscafé een mooi kampioenenlied voor Jarno geschreven. Het feestje duurde uiteindelijk tot in de vroege uurtjes.

Het was zaterdagavond rond de klok van negen uur 's avonds, enkele uren na zijn succesvolle wedstrijd, dat de kampioen van YCT Demer en Dijle zijn intrede deed. De decibels in zijn supporterskroeg gingen meteen de hoogte in toen hij verscheen.





In een kort interview legde hij uit dat hij goed met de stress was omgegaan en na een minder begin toch nog de driekleur kon veroveren. Daarna bracht zangeres Sally haar kampioenenlied, die de stampvolle zaak, muisstil kreeg.





Papa Gunter Bellens en mama Elly zagen het met gepaste fierheid gebeuren. "We waren met velen in verschillende bussen naar Koksijde afgezakt en waren al een beetje aan het feesten. In onze stamkroeg gaven we een gratis vat en vierden we onze superkampioen", klonk het bij Bellens' supportersclub.





Waarna een stevig feestje met meerdere polonaises volgde. Jarno maakte van de gelegenheid en tijd gebruik om met de vele jonge en oude fans uitgebreid een praatje te slaan. (SVDL)