Bejaarde man dodelijk aangereden op zebrapad na misviering Els Dalemans

13 januari 2019

12u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een 84-jarige man uit Heist-op-den-Berg is zaterdagavond overleden, nadat hij bij het verlaten van de kerk werd aangereden op het zebrapad. “De zaak wordt onderzocht, maar er was zeker geen alcohol in het spel”, zegt woordvoerder Kim Bastiaens van de lokale politiezone Heist-op-den-Berg.

“Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 18 uur in de L. Carréstraat in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Het slachtoffer verliet de kerk na de misviering, en stak de straat over op het zebrapad. Daar werd hij aangereden door een auto die naar het centrum van Heist-op-den-Berg reed”, aldus Bastaens.

“De bejaarde man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Lier gebracht, waar hij enkele uren later overleed aan zijn verwondingen. De omstandigheden worden nog onderzocht, aan de hand verklaringen van getuigen proberen we het gebeuren te reconstrueren. We zijn er wel al zeker van dat er de bestuurder niet gedronken had.”