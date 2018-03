Bejaarde man (89) thuis overvallen 12 maart 2018

Een 89-jarige man uit Booischot (Heist-op-den-Berg) is zaterdagavond in zijn woning overvallen. Hij raakte hierbij niet gewond. "Het slachtoffer was alleen thuis toen twee gemaskerde en gewapende mannen langs een niet-slotvaste deur binnendrongen", zegt persmagistraat Peter Peerenboom van het Parket Antwerpen, afdeling Mechelen. "Zij dwongen de man om zijn geld bij elkaar te zoeken en het hen te overhandigen, wat het slachtoffer ook deed. Onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel de buit precies bedroeg, maar het ging zeker niet om grote bedragen. Daarna zijn de daders meteen op de vlucht geslagen. Ze lieten het slachtoffer onder de indruk achter maar lieten de man verder wel met rust. De recherche en het labo kwamen ter plaatse voor verder onderzoek, voorlopig ontbreekt van de daders elk spoor." (EDT)