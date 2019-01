Begraafplaatsen Heist-Station en Zonderschot krijgen luifel Antoon Verbeeck

08 januari 2019

De begraafplaatsen van Heist-Station en Zonderschot worden uitgerust met een luifel. In Zonderschot start de aannemer van de grondwerken morgen. Begin volgende week start men in Heist-Station. “De grondwerken in Zonderschot zouden een week duren. Uiteraard is deze timing, zoals alle werken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Verder plant de aannemer van de luifel de plaatsing van de luifel begin februari. De afwerking van de verharding rondom en onder de luifel wordt aansluitend op de plaatsing gerealiseerd. Eind april wordt het project gefinaliseerd door de plaatsing van de glazen wand. Op de begraafplaats van Heist-Station wordt gestart met deze werken op 14 januari. Hier wordt dezelfde planning aangehouden als bij de begraafplaats van Zonderschot. Eind april zal ook hier de luifel gefinaliseerd worden”, deelt het schepencollege mee. Na Heist-Station en Zonderschot resten enkel nog de begraafplaatsen van Grootlo en Hallaar. De omgevingsvergunning voor de luifel van Grootlo is ondertussen al verleend. De omgevingsvergunning voor Hallaar is ingediend in december 2018.