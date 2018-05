Beenhouwer staat terecht voor aanranding 18 mei 2018

02u38 0

Een 46-jarige man moest zich gisten verantwoorden voor een hele reeks ongewenste aanrandingen en poging tot verkrachting. De klacht kwam van een collega van de veertiger. Volgens haar verklaringen stopte haar leven op 9 april 2014. "Na mijn shift deed ik mijn schort uit en nam hij me vast. Hij trok mijn bloes en bh los, betastte mijn borsten en probeerde in mijn broek te geraken", aldus de vrouw op zitting. "Ik kon me losmaken en vluchten. Thuis ben ik ingestort." Nu, vier jaar later, kwam de zaak voor de rechtbank.





Geen bewijs

Ook voor die dag in april, betastte de man meermaals de vrouw. "Hij betastte mijn cliënt boven de kledij, onder de kledij en borsten. Hij probeerde in haar broek te geraken en vertelde de hele tijd schunnige praat", somde Dieter Van Hemelrijck, de raadsman van de vrouw, de feiten op. "Een collega getuigde zelfs dat je geen rok kon aandoen of hij zat eronder. Hoewel er meermaals gezegd werd dat zijn gedrag niet kon, bleef hij verder doen." De verdediging bepleitte de vrijspraak. Volgens hen staat er enkel vast dat er twee kanten zijn. "En ik zie geen bewijs van concrete handelingen. Er wordt enkel gepraat over een bepaalde sfeer", aldus meester Frédéric Thiebaut. Het parket vroeg zelf de buitenvervolgstelling, maar benadrukte dat het daarom niet twijfelt aan de verklaringen van de vrouw. "Alleen gaat het hier om een woord-tegen-woord-situatie waarbij de beklaagde niet leugenachtig overkomt na een verhoor met de leugendetector", besloot het parket. De rechtbank velt een vonnis op 14 mei.





(TVDZM)