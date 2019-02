Bedrijf gestart met verwijderen van asbest na zware woningbrand TVDZM

22 februari 2019

13u00 0 Heist-Op-Den-Berg Een gespecialiseerde firma is vandaag gestart met het opruimen van het asbest dat woensdag vrijkwam bij een woningbrand in de Schriekstraat. Volgens de gemeente is er geen reden tot paniek. De brand ontstond volgens het parket accidenteel.

De brand ontstond woensdagnamiddag omstreeks 15.00 uur. Het vuur woedde hevig en de brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Omdat er op het dak asbestplaten lagen, vreesden de hulpdiensten dat er asbest was vrijgekomen. Dat vermoeden werd later ook bevestigd door de milieudienst van de gemeente.

Huisarts

“Vandaag start de firma met het opruimen van het asbest aan de woning en in de nabije omgeving”, klinkt het bij schepen van milieu Sarah Wouters (Groen). De gemeente zegt dat er geen reden tot paniek is. “Asbest kan kanker veroorzaken maar enkel bij een intensieve blootstelling”, zegt Wouters nog. “Mensen die toch ongerust zijn, kunnen steeds contact opnemen met hun huisarts.”

Accidentele brand

Intussen is er ook meer duidelijk over de oorzaak van de brand. Die ontstond volgens het parket accidenteel. Na de brand werd er door de politie van Heist-op-den-Berg contact opgenomen met het parket. Die stuurde in de loop van donderdag een branddeskundige en het labo ter plaatse. De woning werd onbewoonbaar verklaard. Voor de bewoners is er tijdelijk opvang voorzien.