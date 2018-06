Basisschool bouwt hindernissenparcours 20 juni 2018

De gesubsidieerde vrije gemengde basisschool van Hallaar legt momenteel een speelparcours aan. Het parcours is zestien meter lang en telt vijf hindernissen zoals touwen en evenwichtsbalken. "Het speelparcours vervangt ons speelkasteel, dat na twintig jaar dienst aan vervanging toe was. Samen met de ouderraad hebben we voor een hindernissenparcours op maat van kinderen gekozen. De opbouw is volop aan de gang. Volgende week maandag kunnen onze leerlingen voor het eerst het parcours uittesten", aldus Michel Meuris, directeur van de school. (AVH)