Bariton Gregory Vetters (20) maakt debuut op verjaardagsconcert harmonie: “Vrienden en familie gaan serieus schrikken” Antoon Verbeeck

19 februari 2019

21u46 0 Heist-Op-Den-Berg Koninklijke Harmonie Rust Roest Verbroedering viert op zaterdag 23 februari haar verjaardag met een concert. De 20-jarige Gregory Vetters mag mee op de planken staan. Voor de voetballer van KFC Molenzonen Hallaar en het bestuurslid van jeugdhuis Vibro wordt het zijn debuut als zanger.

“Dit jaar bestaat Rust Roest 110 jaar en het bestuur wenste van het jaarlijkse Krokusconcert iets speciaal te maken. We namen contact op met de gemeentelijke muziekacademie en polsten naar mogelijkheden om het concert meer glans te geven. In de zangklas zat blijkbaar een jonge zanger uit Hallaar voor wie het opportuun zou zijn om eens voor een groter publiek zijn talenten te tonen. Zo kwamen we met Gregory in contact”, zegt secretaris Monique Van Rompaey.

Gregory, die een bariton is, zal tijdens het concert twee nummers brengen. “Buiten de klasconcerten van de academie heb ik nog nooit opgetreden. Mijn meeste vrienden en familieleden hebben me dus nog nooit horen zingen. Er zullen er dus zaterdag een aantal verschieten”, lacht Gregory.

“Ik volg nu negen jaar zangles bij de academie en dit optreden kadert binnen mijn eindexamen. De ambitie om iets met mijn zangcapaciteiten te gaan doen, is niet echt aanwezig. Maar zeg nooit nooit natuurlijk.”

Tickets voor het concert, dat zal plaatsvinden in CC Zwaneberg, zijn te verkrijgen bij de muzikanten van de harmonie.