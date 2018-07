Averegten heeft nieuw speelgedeelte 12 juli 2018

In provinciaal groendomein Averegten werd het nieuwe gedeelte van de speeltuin geopend door gedeputeerde Jan De Haes en domeindirecteur Els Goyvaerts. In 2017 investeerde de provincie al 75.000 euro in de vernieuwing van het eerste deel van de speeltuin in het domein. Nu werden voor 65.000 euro gloednieuwe speeltuigen voor kinderen jonger dan 8 jaar geplaatst. De speeltuin van De Averegten is zo klaar voor een zomer vol spelplezier voor groot en klein.





(AVH)