Auto belandt in gracht: bestuurder lichtgewond TVDZM

24 januari 2019

Een autobestuurder is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Schransstraat. De man reed met zijn wagen in de gracht. De wagen belandde op zijn dak. De bestuurder leek gekneld te zitten en de brandweer werd erbij gehaald. De man geraakte er uiteindelijk op eigen kracht uit. Hij liep lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd. Vermoedelijk ligt de gladde baan aan de oorzaak van het ongeval.