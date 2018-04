Auteurs zoeken beeldmateriaal van soldaten 04 april 2018

De Heistse auteurs Alfons Steurs, Paul Van Hove en Peter Van Hoecke zoeken voor hun nieuwe publicatie foto's, brieven en postkaarten van oud-strijders uit de Heistse regio. De beelden mogen zowel van soldaten uit WOI en WOII zijn, alsook van zij die gevochten hebben in Korea of Belgisch Congo. "We halen veel materiaal van bidprentjes en van collega-verzamelaars", zegt Alfons. "Daarnaast gaan we ook aankloppen bij lokale geschiedkundigen en familieleden van soldaten. Al het beeldmateriaal wordt ingescand en zo snel als kan terugbezorgd aan de eigenaars." Het boek wordt in november van dit jaar uitgebracht. Wie interressant beeldmateriaal heeft, kan de auteurs bereiken via 0473/98.13.76 of nikoleverdonck@starlet.be. (AVH)