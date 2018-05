Auteur vertelt over thrillers 19 mei 2018

Auteur en journalist Guido Eekhaut komt op dinsdag 5 juni om 14 uur naar de bibliotheek van Heist-op-den-Berg. Eekhaut vertelt er over zijn passie voor het schrijversschap, misdaadverhalen en spannende literatuur. Op zijn palmares staan meer dan veertig boeken en in het verleden schreef hij onder andere voor De Tijd en De Standaard. Zijn nieuwste boek 'De Verdwijning' ligt sinds 16 mei in de boekhandel. Inschrijven voor de gratis lezing doe je bij de Heistse bibliotheek. (AVH)