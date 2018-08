Asfalt Liersesteenweg krijgt herstelling 28 augustus 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid voert morgen enkele asfaltherstellingen uit aan de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg. Ter hoogte van het kruispunt met de Langveldstraat worden over een afstand van 400 meter herstellingen uitgevoerd in de rijrichting naar Lier.





"Er blijft steeds verkeer mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten. De werken duren mogelijk tot en met donderdag 30 augustus", aldus Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer. (AVH)