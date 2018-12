Arbeider zwaar gewond bij wegenwerken TVDZM

14 december 2018

Bij wegenwerken in de Bredestraat in Schriek bij Heist-op-den-Berg is een man afgelopen donderdag zwaargewond geraakt. De man was er aan het werken toen plots een pletwals in de buik schoof. De arbeider kwam gekneld te zitten tussen de gracht en de pletwals. Hij kon bevrijd worden door zijn collega’s. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.