Alles kwijt, behalve topkameraden VRIENDEN ORGANISEREN BENEFIETCONCERT VOOR SLACHTOFFERS BRAND WANNES VANSINA

26 maart 2018

02u34 0 Heist-Op-Den-Berg "Ongelofelijk, geweldig... Ik heb hier geen woorden voor." Mathias 'Fox' De Vos (33) en Audrey Hennache (36) konden hun vrienden zaterdagavond niet genoeg bedanken voor het benefietconcert dat ze voor hen organiseerden in Heist-Goor. "Dit is toch waar je vrienden voor hebt", reageerden die.

Een weide in Heist-Goor vormde zaterdagavond het decor voor 'Friends Against Fire'. Aan de ingang van de tent: het verbrande skelet van de Suzuki Virago van Audrey. De motor ging anderhalve maand geleden in vlammen op, samen met de garage, tattoozaak Hardtail Tattoo en een deel van de woning in de Heintjesstraat in Schriek. Bikers Mathias en Audrey, en dochter Nisrien (10) verloren het dak boven hun hoofd.





Been in brand

"Een zware klap. We zijn zoveel dingen kwijt waar we veel belang aan hechtten", zegt Fox. De motor op kop. "Audrey had er zo naar uitgekeken en had er nog maar drie keer mee gereden." Dat net de motor de aanleiding moest vormen voor de brand kwam hard aan. "Ik had de benzinetank uitgegoten en de kom buitengezet en ben vervolgens gaan lassen. De damp moet naar binnen zijn getrokken, want toen ik mijn laskap omhoog deed, stond alles in brand. Ik heb de benzine nog willen wegstampen - niet slim, maar op zo'n moment probeer je alles om de boel te redden - waarna mijn been in brand stond." Hij rolt zijn broekspijp naar omhoog en laat lelijke brandwonden zien. "Het zal een blijvend litteken zijn, maar het is maar een been. Voor een vrouw is dit anders dan voor een man."





Thuis weg

Momenteel verblijft het gezin in een noodwoning van de huisvestingsmaatschappij. "Terugkeren naar onze huurwoning gaat niet, want de renovatie zal te lang duren. Half april nemen we intrek in een andere woning." Audrey kijkt er al naar uit. "Onze thuis is weg. Waar we nu zitten, dat is het niet. Dit hele gebeuren brengt bovendien veel kosten met zich mee."





Hun vrienden sprongen eerder al bij door te helpen waar ze konden. Met 'Friends Against Fire' wilden ze ook een financieel duwtje in de rug geven. "Maar dat niet alleen. Met het concert willen we ook een hart onder de riem steken. Een brand is emotioneel zwaar om dragen", zegt Christel Van Woensel, een van de organisatoren.





De organisatie van het benefietconcert noemen ze een evidentie. "Dit is toch wat vrienden doen!" De drie bands, David Ronaldo, Copycat en Double X, kwamen overigens allen gratis spelen. "Een paar vrienden hebben mij dat gevraagd. We spelen vaak betalend, maar af en toe moet je iets voor het goede doel doen. Het is erg genoeg dat iemand zijn huis afbrandt", zegt David Ronaldo, die voor de gelegenheid solo optrad. Het benefietconcert was volgens Christel een succes. "Mathias en Audrey gaan hier zeker iets aan overhouden." De vrienden lanceerden ook een rekeningnummer voor mensen die nog willen steunen. Meer informatie via de Facebookpagina 'Friends against Fire'.