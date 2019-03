Al 50 vrijwillige bijzitters voor verkiezingen Antoon Verbeeck

14 maart 2019

13u26 0

Heist-op-den-Berg telt momenteel al 50 vrijwillige bijzitters voor de verkiezingen van zondag 26 mei. Om de stembureaus te bemannen, lanceerde Burgerzaken begin dit jaar een oproep om vrijwilligers te vinden die op die dag als bijzitter willen zetelen. “In totaal boden er zich 50 vrijwilligers aan, een onverwachts mooie opkomst”, deelt schepen van Vrijwilligers David Geerts (PRO Heist) mee. “Elk stembureau telt één voorzitter, één secretaris en vier bijzitters. In onze grote gemeente betekent dit dat er in totaal 270 burgers nodig zijn om alle stembureaus volledig bemand te krijgen. Burgerzaken gaat nu dus aan de slag om de rest van de bemanning te zoeken.”

Wie zich nog graag als vrijwilliger opgeeft, kan dit nog tot 25 maart doen door een mail te sturen naar burgerzaken@heist-op-den-berg.be of zich aan te melden bij team Burgerzaken in het gemeentehuis, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg.