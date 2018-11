Airbrushkunst krijgt plaatsje in bib Antoon Verbeeck

25 november 2018

In de bib van Heist-op-den-Berg kan je deze en volgende maand de fotorealistische schilderijen van Noël Raps uit Schriek bewonderen. Noël begon in 2005 met airbrush, schilderen met een luchtdrukpistool. In zijn atelier maakt hij niet alleen schilderijen, hij geeft er ook airbrushlessen. Afgelopen lente veilde hij een van zijn werken om de volledige opbrengst af te staan aan de ouders van het jongetje Tiele uit Itegem, dat leidt aan een zeldzame allergieziekte. De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.