Agent (46) vrijgesproken voor aanranding maar krijgt wel opschorting voor openbare zedenschennis Tim Van der Zeypen

28 februari 2019

09u45 0 Heist-Op-Den-Berg De rechters in Mechelen hebben zopas een 46-jarige agent uit Heist-op-den-Berg vrijgesproken voor aanranding. De veertiger werd wel schuldig bevonden aan openbare zedenschennis. Hiervoor kreeg hij een opschorting gedurende drie jaar.

De feiten dateren van augustus 2017. Een vrouw stapte toen naar de politie en verklaarde dat ze op een parking van een supermarkt in het centrum van Berlaar tegen een wagen was geduwd. “Daarna bedreigde hij me en moest ik enkele seksuele handelingen stellen”, klonk het bij de vrouw. “Deed ik dat niet zou hij mijn zoon, die op dat moment aspirant-agent was in zijn politiezone, laten falen. Omdat ik weigerde, begon hij zich vervolgens te bevredigen.” Op zitting vorige maand legde haar advocaat de rechters uit hoe moeilijk ze het nog steeds heeft met de feiten. “Ze is zelfs moeten verhuizen uit Heist-op-den-Berg”, klonk het.

Vrijspraak

Na beraad oordeelden de rechters dat de feiten niet bewijzen zijn. Ondanks een polygraaftest (leugendetector, red.) waaruit bleek dat beklaagde leugenachtig overkwam. Volgens de verdediging ging het om een flirtgeval op café. “Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe mevrouw meewandelde naar de parking. Nergens, ook niet op de parking zelf, is er iets te zien dat lijkt op een verzet van de vrouw”, voegde zijn advocaten toe op zitting

De advocaat van de vrouw vroeg een schadevergoeding maar door de vrijspraak voor de aanranding, werd deze ongegrond verklaard. Voor de openbare zedenschennis, werd de politie-agent wel schulding bevonden. Hiervoor kreeg hij een opschorting. Deze feiten werden ook niet betwist, de aanranding destijds wel.

De veertiger werd voor de feiten niet geschorst. Hij werkt al 25 jaar voor de politie in Heist-op-den-Berg en kent er een onberispelijke staat van dienst.