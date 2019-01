Agent (46) riskeert celstraf voor aanranding. “Als ik niet meewerkte, zou hij er alles aan doen om mijn zoon, die aspirant-agent was, te laten falen” Tim Van der Zeypen

Een agent (46) uit Heist-op-den-Berg, die 25 jaar dienst heeft, riskeert 18 maanden cel voor aanranding van een vrouw op de parking van een supermarkt. Nadien zou hij zichzelf ook nog openlijk hebben bevredigd. Dat laatste geeft de man toe, de aanranding niet. "Als ik niet meewerkte, zou hij er alles aan doen om mijn zoon, die aspirant-agent was, te laten falen", vertelde de vrouw toen ze klacht ging indienen.

De twee hadden elkaar in augustus 2017 leren kennen op café, na een optreden in het centrum van Berlaar. Na enkele consumpties zou de veertiger de vrouw hebben achtervolgd naar de parking waar haar auto stond. “De beklaagde stelde vervolgens enkele seksuele handelingen, nadat hij haar tegen de wagen had geduwd”, vertelde openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. “Nadat de vrouw weigerde om in te stemmen op zijn verzoeken, begon hij haar te bedreigen. Vervolgens masturbeerde hij met zijn andere hand.”

“Neen is neen”

De vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. “Meneer moest stoppen op het moment dat zij vertelde dat er niets ging gebeuren. Neen is neen. Dat is simpel”, klonk het bij haar advocate, die benadrukte dat de vrouw nog steeds zo erg onder de indruk is dat ze zelf moest verhuizen uit Heist.

Leugendetector

De 46-jarige agent ontkent de aanranding met klem. “Ik ben opgegroeid met morele normen en waarden. Als ik dit had gedaan, zou ik dat ook zeggen. Ik zou er anders niet mee kunnen leven”, vertelde de agent.

Het parket benadrukte in zijn vordering dat er zowel twijfels waren in het verhaal van de beklaagde als in de getuigenis van de vrouw. “Daarom hebben we een polygraaftest (met een leugendetector, red.) opgelegd. Daaruit bleek dat hij leugenachtig overkam”, besloot de aanklager. Hij vorderde een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel.

Niet geschorst

“De resultaten van polygraaftest zijn het gevolg van zijn rugpijnen”, repliceerde meester Robert Trips, die de 46-jarige agent verdedigt. “Het gaat hier alleen over een flirtgeval op café. Meer niet. Camerabeelden geven mijn cliënt gelijk. Je ziet haar meewandelen naar de parking. Nergens, ook niet op de parking, is te zien dat ze zich verzet.”

De verdediging vroeg de vrijspraak en stelt ondergeschikt een opschorting van straf voor. Naar verluidt werkt de man nog steeds bij de politie van Heist-op-den-Berg. Daar heeft hij al 25 jaar een onberispelijke staat van dienst. Hij werd nog niet geschorst. Of er een tuchtprocedure wordt opgestart, zal pas na het vonnis van de rechtbank op 25 februari bekend worden.